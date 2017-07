Okresní soud Plzeň-město ve čtvrtek poslal do vazby třicetiletou matku novorozeného chlapce, kterého minulou neděli našli v babyboxu a v pondělí zemřel. Třicetileté ženě hrozí za vraždu až výjimečný trest. Uvedla to krajská policejní mluvčí Markéta Fialová. Vazbu soud zdůvodnil tím, že by se obviněná mohla skrývat nebo utéct.