Masiv v centru Děčína hrozí zřícením, evakuuje se asi 20 lidí

V širším centru Děčína se uvolnil pískovcový masiv, hrozí, že se zřítí. Radnice bude evakuovat asi dvacet lidí ze dvou domů, řekla ČTK primátorka Děčína Marie Blažková (ANO). Specializovaná firma by měla do dvou týdnů nebezpečný masiv zlikvidovat. Ohrožení zjistili odborníci z pravidelného monitoringu. "Voda a mráz udělaly své a je to pískovec. Mluvíme asi o 74 kubících, takže je to velký masiv," uvedla Blažková. Problémy s nestabilními pískovcovými masivy nejsou v Děčíně výjimečné. V roce 2014 se uvolnil v části Horní Žleb 25 tun vážící balvan, který jen těsně minul jeden dům a skončil na zahradě mateřské školy. Město následně s pomocí státní dotace celé okolí sanovalo a nechalo zde umístit bariéry proti pádům dalších kamenů.