Marta Kubišová dnes v Č.Budějovicích zakončí pěveckou kariéru

Marta Kubišová bude mít dnes poslední koncert, odzpívá ho v rodných Českých Budějovicích. Definitivně tak ukončí pěveckou kariéru, vystoupení si naplánovala na den svých 75. narozenin v Kulturním domě Vltava, začne v 19:00. ČTK to řekla manažerka zpěvačky Jitka Doubravová. S pražským publikem se rozloučila 27. října ve vyprodané Lucerně, kde v závěru zazněla i píseň Modlitba.

V Českých Budějovicích nabídne hity, písně slavnější i méně známé. "Těší se na poslední koncert, že to bude mít za sebou. Nebere to nějak jinak, že ten den má narozeniny, je to normální ženská," řekla Doubravová. Lístky na koncert byly vyprodány už na konci prázdnin. Produkce pak přidala sto dalších míst, které se prodaly do 72 hodin. V sále bude dnes 800 diváků, stoprocentně plno.