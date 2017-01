Zprávy Marksová: Sociální pilíř EU by měl přispět k setření rozdílů mezd

25-01-2017 09:57 | Zdeňka Kuchyňová

Chystaný evropský pilíř sociálních práv, který by měl zajistit spravedlivé podmínky na unijním trhu práce, by měl přispět i ke srovnání velkých rozdílů ve výdělcích za stejnou práci v členských státech. ČTK to řekla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Podle ní není možné, aby pracovníci v Česku dál vydělávali mnohem méně než jejich západní kolegové u stejného zaměstnavatele. "Není možné, aby například supermarket v České republice, na Slovensku a v Rakousku, který má stejné zboží, platil jinak za stejnou práci, aby byly rozdíly ve mzdách tak obrovské. Je nehorázné mít za stejnou práci nižší plat," uvedla Marksová. Už loni psala kvůli nízkým výdělkům nizozemské firmě Ahold, která v Česku provozuje obchody Albert. S nizozemským velvyslancem pak o problému jednal také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Srovnání průměrných mezd v EU zveřejnil před měsícem Český statistický úřad. Počítal s údaji za rok 2014. Výdělek českého pracovníka odpovídal 37 procentům částky, kterou za svou práci dostával průměrný obyvatel EU. Česká kupní síla se rovnala 59 procentům průměrné kupní síly v EU. Celkem 18,7 procenta českých zaměstnanců patřilo k takzvané "pracující chudobě", když pobírali méně než dvě třetiny mediánové mzdy.

Počasí 25-01-2017 10:02 | Zdeňka Kuchyňová Zataženo nízkou oblačností, ojediněle, na severu a severovýchodě místy slabé sněžení. Nejvyšší teploty -4 až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.

Eurostat: ČR patří v EU k zemím, kde cizinci žádají o azyl nejmíň 25-01-2017 09:59 aktualizováno | Martina Bílá Česko patří v EU k zemím, kde cizinci žádají o azyl nejméně. Zatímco v osmadvacítce připadá na milion obyvatel v průměru 702 lidí, kteří poprvé usilují o získání ochrany, v ČR je jejich množství pětadvacetkrát menší. Na milion lidí bylo 28 žadatelů. Vyplývá to ze zprávy o azylové situaci v unii za třetí loňské čtvrtletí, kterou na svém webu zveřejnil Eurostat. Podle něj je ČR spolu se Slovenskem, Portugalskem, Rumunskem a Estonskem státem s nejmenším počtem žadatelů o azyl na počet obyvatel.

Album Smetanova tria bylo nominované na cenu britského časopisu 25-01-2017 09:58 aktualizováno | Martina Bílá Kompletní nahrávka klavírních trií Bohuslava Martinů v podání Smetanova tria je mezi třemi alby, která jsou nominována na cenu britského časopisu BBC Music Magazine Award v kategorii komorní hudby. Smetanovo trio tuto cenu už získalo v roce 2007 za nahrávku Dvořákových trií. Veřejné hlasování začalo 20. ledna a skončí 24. února Vítězové jednotlivých kategorií budou oznámeni 19. dubna. ČTK o tom informoval šéfproducent klasické hudby Supraphonu Matouš Vlčinský. "Jedná se druhou nejvýznamnější hudební britskou cenu v klasické hudbě hned po 'Oscarech klasické hudby', ocenění měsíčníku Gramophone. Odborná porota nejdříve v každé kategorii vybrala tři alba a o vítězích bude nyní rozhodovat veřejnost," uvedl Vlčinský.

Zeman je pro nový jaderný zdroj, uvedla po jednání s ním Škoda JS 25-01-2017 09:58 | Zdeňka Kuchyňová Prezident Miloš Zeman by uvítal, aby se co nejrychleji rozhodlo o výstavbě nových energetických kapacit v českých jaderných elektrárnách a aby se na ní co nejvíc podílely české firmy. Uvedl to podle mluvčího plzeňské Škody JS Jana Stolára na setkání s vedením strojíren. Prezident firmu navštívil během své návštěvy Plzeňského kraje. Na setkání se zaměstnanci firmy pak prezident zopakoval svůj názor, že budoucností energetiky nejsou alternativní zdroje. Firma má mimo jiné šanci účastnit se dostavby jaderné elektrárny v Jordánsku a dodávek služeb a prací pro íránskou elektrárnu Búšehr.

Srovnání průměrných mezd v EU zveřejnil před měsícem Český statistický úřad. Počítal s údaji za rok 2014. Výdělek českého pracovníka odpovídal 37 procentům částky, kterou za svou práci dostával průměrný obyvatel EU. Česká kupní síla se rovnala 59 procentům průměrné kupní síly v EU. Celkem 18,7 procenta českých zaměstnanců patřilo k takzvané "pracující chudobě", když pobírali méně než dvě třetiny mediánové mzdy.

Bezpečnostní rada projednala obrannou strategii či drony 25-01-2017 09:56 | Zdeňka Kuchyňová Bezpečnostní rada státu projednala aktualizaci obranné strategie Česka. Členové rady během prvního jednání v tomto roce hovořili také o výskytu ptačí chřipky na českém území či o regulaci dronů a možnostech jejich využití policií. Bezpečnostní rada se také zabývala informacemi o zvyšování bezpečnosti na českých mezinárodních letištích a probírala zprávu o stavu výuky bezpečnostních témat ve školách.

Města zatím podle Sobotky plně nevyužívala opatření proti smogu 25-01-2017 09:56 | Zdeňka Kuchyňová Města a obce dosud dostatečně nevyužívaly možnosti, které jim dává zákon pro boj se smogem. Regulační řády ani nízkoemisní zóny zatím neplatí nikde. Novinářům to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po návštěvě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) naopak poukazuje na to, že dosavadní vlády neudělaly pro zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku vše, co bylo možné.



Za největší problém do budoucna považuje premiér dopravu. "Dlouhodobé předpoklady pro zlepšení situace v aglomeracích je výstavba obchvatů, ale potřebujeme také podpořit elektromobilitu, potřebujeme podpořit veřejnou hromadnou dopravu," řekl Sobotka.

Půda na Moravě je promrzlá až do půlmetrové hloubky 25-01-2017 09:55 | Zdeňka Kuchyňová Na jihu Moravy, Kroměřížsku a Ostravsku je promrzlá půda až do hloubky půl metru, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Promrzání by mělo pokračovat ještě do větší hloubky, takto byla naposledy ve větším měřítku promrzlá půda v 60. letech. Podle Agrární komory ČR by mohly dlouhodobé mrazy poškodit některé plodiny. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha zatím od zemědělců nedostal informace, že by byl problém zásadní.

Sport 25-01-2017 09:54 | Zdeňka Kuchyňová V Ostravě dnes začíná mistrovství Evropy v krasobruslení, které se do České republiky vrací po osmnácti letech. Do soboty se bude soutěžit o čtyři sady medailí a prémie až 30.000 dolarů (754.000 korun). Domácí reprezentanti se představí ve všech kategoriích, šanci na výraznější úspěch má však pouze Michal Březina. Jako první nastoupují na led Ostravar areny ženy, které jedou krátký program. Českou republiku zastupuje sedmnáctiletá Michaela Lucie Hanzlíková, kterou čeká premiéra na vrcholné seniorské akci.



Turnaj ženské čtyřhry na grandslamovém Australian Open bude mít českou vítězku. Do pátečního finále se znovu po roce probojovala Andrea Hlaváčková, která s Číňankou Pcheng Šuaj porazila v semifinále nejvýše nasazené tenistky Caroline Garciaovou a Kristinu Mladenovicovou z Francie 7:6, 6:2. V duelu o titul se česko-čínský pár v Melbourne střetne s Lucií Šafářovou a s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Turnajové dvojky Šafářová s Mattekovou-Sandsovou, které úvodní grandslam sezony vyhrály předloni, porazily v semifinále Eri Hozumiovou a Miju Katóovou z Japonska 6:2, 4:6, 6:4.



Česká tenistka Karolína Plíšková skončila na Australian Open ve čtvrtfinále. Turnajová pětka nestačila na chorvatskou veteránku Mirjanu Lučičovou-Baroniovou a prohrála 4:6, 6:3 a 4:6. Díky premiérové účasti ve čtvrtfinále v Melbourne Plíšková vylepší své maximum ve světovém žebříčku, z pátého místa se posune na třetí příčku.



Český vytrvalec Petr Vabroušek úspěšně vstoupil do extrémního závodu World Marathon Challenge, jehož účastníci absolvují za sedm dní sedm maratonů na sedmi světadílech. V úvodním běhu v Antarktidě i v druhém maratonu v Chile skončil druhý za favorizovaným americkým ultramaratoncem Michaelem Wardianem. Třetí díl náročného závodu čeká Vabrouška a spol. ve středu v Miami. Dalšími zastávkami jsou Madrid, Marrákéš, Dubaj a třetí ročník World Marathon Challenge vyvrcholí v Sydney. Náklady na účast v závodu jsou přes 50.000 dolarů (1,26 milionu korun). Vabrouškovi je platí pořadatelé, kteří ho pozvali na základě jeho vítězství v maratonech v Antarktidě a na severním pólu.