Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zahájil druhý ročník participativního rozpočtu. Stejně jako loni i letos mohou obyvatelé rozhodnout o tom, jak městská část použije 1,5 milionu korun z rozpočtu obvodu, řekl ČTK místostarosta Patrik Hujdus (Nezávislí). Lidé mohou navrhnout například různé kulturní či sportovní akce, preventivní projekty, ale i investice. Návrhy by neměly směřovat do rekonstrukcí, oprav a vybavení bytového fondu. Navrhovat zájemci mohou pouze projekty, které je možné uskutečnit do deseti měsíců od případného vítězství v hlasování, tedy nejpozději do konce roku 2018.