Manpower: Nábory zaměstnanců budou pokračovat i na počátku 2018

Čeští zaměstnavatelé plánují v prvním čtvrtletí příštího roku nadále nabírat nové zaměstnance. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 750 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma oznámila na tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu nadále šest procent zaměstnavatelů, naopak tři procenta očekávají snižování počtu zaměstnanců. Na 90 procent oslovených uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus tři procenta, v předchozím čtvrtletí to bylo plus jedno procento.