Magický svět Himálaje přibližuje nová výstava v Liberci

Pouliční indický trh, tibetský chrám, mešitu či obří sochu Buddhy mohou ode dneška vidět návštěvníci areálu bývalého výstaviště v Liberci. V jednom z tamních pavilonů začala zážitková výstava Magický Himálaj, která se věnuje nejvyšším horám světa i životu pod nimi. Drtivá většina exponátů pochází ze sbírky cestovatele Rudolfa Švaříčka. "Za těch 28 let, co jezdím do Himálaje, se podařilo dát dohromady takovou kolekci, která trochu přerostla z malé soukromé sbírky v největší ve střední Evropě," řekl Švaříček novinářům při zahájení. "Zde máme i rikši, které jsme poslední dobou přivezli z Kalkaty. Je to poslední místo, kde jsou stále," uvedl.

S většinou exponátů má cestovatel spojený příběh. Váže se i k tomu nejobyčejnějšímu, žebříku z nepálské vesničky. Švaříček ho odtamtud vlekl nejprve pěšky, a pak vezl džípem a autobusem. Ukazuje i boty od bhútánského krále, jež získal výměnou za dřevěnou kravatu. Expozice odhaluje i zvyky, tradice a rituály pro Středoevropana neobvyklé.