Loňský schodek agrárního obchodu byl nejhorší od roku 2011

Loňský schodek agrárního zahraničního obchodu 30,8 miliardy korun byl nejhorší od roku 2011. Agrární komora uvedla, že vývoj zahraničního obchodu poskytuje přesný obraz české výroby, respektive "nevýroby". Prvním krokem ke zlepšení situace by podle předsedy svazu Martina Pýchy mělo být zamezení dovozů živočišných produktů za dumpingové ceny, například z Polska nebo Německa. Dále by se měly sjednotit podpory pro zemědělce v zemích unie.

Dalším krokem by měla být větší podpora pro zemědělce sdružující se do odbytových družstev. Ti by mohli mít jak daňové úlevy, tak například preferenční zvýhodnění v dotačních programech, možností by bylo i odpuštění plateb na sociální a zdravotní pojištění. Stát podle Pýchy také není schopný zlepšit podmínky pro příjem pracovníků ze zahraničí, kteří by mohli sezonně pracovat například v ovocných sadech. Problém je podle něj i v nedostatečných zpracovatelských kapacitách. Češi dlouhodobě do zahraničí vyváží nezpracované komodity jako je mléko nebo skot, a přiváží finální výrobky jako je maso nebo sýry.