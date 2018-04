Loni skončilo na venkově přes 1000 malých prodejen

Loni ukončilo činnost v malých obcích 1082 venkovských prodejen. Trend zanikání malých obchodů tak zrychlil tempo. ČTK o tom informovala Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) s odkazem na výsledky šetření společnosti AC Nielsen. Naopak velké prodejny o ploše nad 400 čtverečních posílily o 39 maloobchodních jednotek. "Je tedy patrné, že zatímco nejmenší venkovské obchody zanikají, rostou nové supermarkety," uvedl předseda asociace Zdeněk Juračka. Za posledních deset let zaniklo v ČR 3923 prodejen o velikosti do 400 čtverečních. Naopak vyrostlo 236 supermarketů a hypermarketů. "Před tímto stavem varujeme už řadu let. S otevřením každého supermarketu, byť ho v dané lokalitě ani není zapotřebí, dojde k zásadnímu ohrožení existence ryze českých prodejen v okruhu i dvaceti kilometrů," dodal Juračka.