Lobbista Dalík nastoupil do ruzyňské věznice k výkonu trestu

Lobbista Marek Dalík nastoupil k výkonu trestu do ruzyňské věznice. Odsouzen byl k pěti letům vězení v souvislosti s podvodem při nákupu obrněnců Pandur pro českou armádu. Proti verdiktu si podal dovolání k Nejvyššímu soudu, které však na jeho povinnost dostavit se do věznice nemělo vliv. Dalík přijel k vězeňskému areálu autem v doprovodu právníka. Na otázky čekajících novinářů, kteří se ho ptali mimo jiné právě na podané dovolání či na prezidentskou kandidaturu jeho někdejšího blízkého spolupracovníka Mirka Topolánka, neodpověděl. Soud vynesl pravomocný rozsudek nad Dalíkem na konci letošního července, kdy se kauzou zabýval podruhé. Původní čtyřletý trest na jaře zrušil Nejvyšší soud. Dalík byl tehdy okamžitě propuštěn z vězení. Z trestu si do té doby odpykal zhruba sedm měsíců.