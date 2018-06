LN: České dráhy zajímají o koupi konkurenčních dopravních firem

České dráhy podle Lidových novin zvažují, že koupí konkurenci. Šéf společnosti Pavel Krtek deníku řekl, že se zajímají o podmínky, za jakých by bylo možné do soukromých firem RegioJet a Leo Express vstoupit. Antimonopolní úřad by podle něj případnou akvizici konkurenčních firem mohl za určitých podmínek povolit.

Majitel společnosti RegioJet Radim Jančura prodej části své firmy opakovaně vyloučil. Naopak železniční dopravce Leo Express nedávno vydal materiál pro případné investory, píší Lidové noviny.