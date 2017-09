Liglass zatím nezaplatí, kyrgyzská strana prý porušila smlouvu

Česká společnost Liglass Trading CZ (LTD CZ) zatím nechce zaplatit dohodnutých 37 milionů dolarů (asi 807 mil.Kč) v souvislosti s plánovanou výstavbou kaskády vodních elektráren v Kyrgyzstánu. Kyrgyzská strana podle firmy zatajila problémy s předchozím ruským investorem RusGidro a navíc neoprávněně zadržuje vratnou finanční záruku 1,148 milionu dolaru (25 mil.Kč), kterou měla vrátit nejpozději 11. srpna. ČTK to sdělil generální ředitel české společnosti Michael Smelík. Firma LTD CZ sídlící u Železného Brodu převzala letos v červenci projekt budování dvou velkých a deseti menších elektráren narynské kaskády po ruské firmě RusGidro. Kyrgyzstán ruské firmě loni vypověděl smlouvu, údajně pro její platební neschopnost. V kontraktu s kyrgyzskou vládou se česká společnost zavázala, že jako nový účastník smlouvy zaplatí 37 milionů dolarů, což je hodnota dosavadních prací na narynské kaskádě, které ruská firma provedla. Od začátku se přitom objevovaly pochybnosti, zda bude česká firma schopna tak náročnou zakázku financovat.

V pondělí kyrgyzský premiér Sapar Isakov podle tamních médií ohlásil, že vláda smlouvu s českou firmou vypoví, protože Liglass nedodržel podmínky a dohodnutou sumu nepřevedl. Podle Smelíka ale dává smlouva firmě v případě sporů tři měsíce na jednání. Pokud by dohoda nenastala, měly by spor řešit kyrgyzské soudy. Liglass má ale zájem na smírném řešení a znovu dnes podle Smelíka vyzval vládu Kyrgyzské republiky k jednání. Pokud ale kyrgyzská vláda od dohody odstoupí, Liglass se obrátí na mezinárodní arbitráž.