Lidovci, TOP 09 a STAN podpoří růst penzí, ne pokles zásluhovosti

Opoziční strany souhlasí s výraznějším zvyšováním důchodů, které slibuje jednobarevná vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi. Důchodovou novelu kabinetu ale všechny ve Sněmovně nepodpoří. Lidovci, STAN a TOP 09 jsou proti plánovanému poklesu zásluhovosti penzí. ODS je připravena o nastavení zásluhovosti debatovat a ČSSD chce na podobě normy hledat kompromis. Komunisté požadovali, aby se všem důchodcům přidávalo stejně, proto navrhované změny vítají. Zástupci většiny stran vyzvali vládu k přípravě důchodové reformy. Chtějí se na ní podílet. Podle nich jsou reformní změny jediná cesta k dlouhodobé udržitelnosti a fungování systému penzí.

Novela má změnit složení důchodů, což oslabí zásluhovost. Víc než dosud by se tak přidávalo lidem s malými penzemi, ostatním by se růst důchodů zpomalil. Na nízkou zásluhovost penzí v Česku poukazoval v minulosti i Ústavní soud. Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové novela boří základní princip zásluhovosti. Oslabování zásluh a nivelizace penzí jsou pro stranu nepřijatelné, návrh proto ve Sněmovně nepodpoří. ČSSD novelu podpoří. Předseda strany Jan Hamáček sice podotkl, že Česko má "jeden z nejrovnostářštějších systémů na světě" a do práv lidí na vyšší důchod by se nemělo zasahovat, současně ale řekl, že při jeho setkáních s voliči senioři s nízkými důchody žádali navyšování o stejnou částku.