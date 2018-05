Lidovci nesouhlasí s rušením matrik v malých obcích

Lidovci chtějí podobně jako Sdružení místních samospráv zvrátit záměr ministerstva vnitra, které chce od příštího roku zrušit matriky v malých obcích. Měly by jich zaniknout zhruba čtyři stovky, tedy třetina z celkového počtu. Celostátní výbor KDU-ČSL tuto změnu odmítl. Lidovci ji podle předsedy poslaneckého klubu Jana Bartoška vnímají jako poškozování obyvatel venkova. "Jestliže evidujete obyvatele, můžete je oddávat, vyřizujete jejich úmrtí. To považujeme za naprosto klíčové pro život v našich obcích," řekl Bartošek. Lidé z malých obcí by podle něj v případě rušení matrik museli jezdit matriční záležitosti zbytečně vyřizovat do desítky kilometrů vzdálených měst.