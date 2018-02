Lidl zvyšuje nástupní mzdu pokladních na 28.000 Kč

Diskonty Lidl v ČR zvýší od března nástupní mzdu pokladních a prodavaček o pětinu na 28.000 Kč, v Praze a okolí stoupne na více než 29.000 korun. Stejným tempem se zvýší platy současných zaměstnanců. Do tří let chce firma přijmout 2000 lidí, neboť každoročně otevírá několik nových prodejen. Lidl to uvedl v tiskové zprávě. Od března zvýší mzdy i Penny Market. Průměrná mzda v Česku v loňském třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 6,8 procenta na 29.050 korun. Od loňska se tempo růstu platů v tuzemských obchodech výrazně zrychlilo, mzdy navýšila většina velkých obchodních řetězců, některé i vícekrát. Nutí je k tomu nedostatek provozních pracovníků či snaha udržet si ty stávající. Albert za uplynulých 12 měsíců navýšil mzdy provozním zaměstnancům v prodejnách o 32,5 procenta. Naposledy v lednu o 19 procent.

Na další razantní zvýšení mezd v řetězci Lidl budou muset reagovat i jeho konkurenti. Pro řadu malých prodejen na venkově to ale bude podle personalistů znamenat velký problém - na další zvýšení platů zaměstnanců nemají peníze. Podle generálního ředitele personální agentury McROY Tomáše Surky se dá očekávat, že i další obchodníci budou navyšovat mzdy, aby zabránili odlivu svých zaměstnanců ke konkurenci, byť neočekává, že by bylo takto razantní. Lidl je nejziskovější řetězec v ČR. Ve finančním roce 2015/2016 vykázal rekordní zisk před zdaněním čtyři miliardy korun, meziročně o 55 procent více. Mezi největší potravinářské řetězce patří v ČR dále Albert, Tesco, Lidl či Penny Market.