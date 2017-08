V okolí Zlína začal platit zákaz vstupu lidí do lesů, polí a na polní cesty. Důvodem jsou obavy z šíření afrického moru prasat. Zákaz vyhlásil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), opatření se týká oblasti ohniska nákazy. Zákaz se nevztahuje na lidi, kteří v zamořené oblasti žijí, myslivce a vybrané lesní hospodáře a zemědělce. Lidé podle policie zákaz respektují, zjistila dnes ČTK. Zákaz vstupu se týká oblasti o rozloze 50 kilometrů čtverečních vymezené už dříve osazenými elektrickými a pachovými ohradníky. Smyslem opatření je nerušit prasata a udržet je co nejvíce v klidu. Kraj ve spolupráci s veterináři, myslivci a zemědělci bude území zakrmovat a zvířata postupně odchytávat do klecí, aby nemigrovala do jiných oblastí za potravou a nákaza se dále nešířila. V ohnisku nákazy je zakázán lov veškeré zvěře. Zákaz se nevztahuje na příjezdové cesty a obce, nedotkne se například ani zlínské zoologické zahrady, která do dané oblasti spadá.