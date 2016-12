Zprávy Lidé stále častěji volí pohřby připomínající zahradní slavnost

30-12-2016 10:26 | Zdeňka Kuchyňová

Pohřeb připomínající zahradní slavnost se u Čechů stává stále častějším způsobem, jak se rozloučit se svým blízkým. Místo formálního obřadu v kapli nebo kremační síni lidé volí obřad pod širým nebem, při kterém jí, popíjí a vzpomínají na zesnulého. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel pražských hřbitovů Martin Červený. Letos se v Praze podle něho uskutečnilo šest takových rozloučení a čeká se postupný nárůst. Nejčastějším místem netradičních pohřbů v Praze je Ďáblický hřbitov. "Velkou invenci projevují pozůstalí zpravidla v nedalekém lese vzpomínek, kde jsou přímo vybízeni, aby se oprostili od konvencí a obřad upravili podle svých představ," vysvětlil.

Na Hodonínsku se z 30 metrů zřítilo rogalo, pilot na místě zemřel 30-12-2016 16:10 | Zdeňka Kuchyňová U Mutěnic na Hodonínsku se asi z 30 metrů zřítilo rogalo, sedmapadesátiletý pilot po pádu zemřel. Podle mluvčí jihomoravské záchranné služby Hedviky Kropáčkové byl muž po pádu v bezvědomí. "Na místě se ho i za telefonické asistence pokoušeli resuscitovat svědci, ale neúspěšně," řekla Kropáčková. Muž zemřel ještě před tím, než k místu neštěstí záchranáři dorazili.

Česku hrozí epidemie chřipky i přes úbytek případů v části krajů 30-12-2016 14:32 | Zdeňka Kuchyňová Česku hrozí epidemie chřipky navzdory poklesu počtu případů v části krajů v minulém týdnu. Například na Vysočině zemřeli za poslední dva týdny tři lidé a nemocnice vydávají zákazy návštěv. Vyplývá to z informací, které ČTK získala od hygieniků, a z údajů Státního zdravotního ústavu. Největší nemocnost je v Olomouckém kraji. V celé republice stoupl v předchozím týdnu počet případů chřipkových onemocnění o 54 procent.

Kvůli nálezu munice na Opavsku evakuovala policie 30 lidí 30-12-2016 13:27 | Zdeňka Kuchyňová Policie evakuovala kvůli nálezu munice v obci Nové Sedlice na Opavsku asi 30 lidí ze sedmi rodinných domů. ČTK to řekl mluvčí opavské policie René Černohorský. Munice byla nalezena ve čtvrtek večer při výkopových pracích na zahradě rodinného domu. Místo až do ranních hodin hlídali policisté. Součástí nálezu je zřejmě pěchotní munice a dělostřelecké miny. Nálezy staré munice jsou na Opavsku poměrně časté, protože tam na konci druhé světové války probíhaly těžké boje při Ostravsko-opavské operaci.

Dluhy domácností v listopadu stouply na 1,420 bilionu korun 30-12-2016 12:03 | Zdeňka Kuchyňová Domácnosti ke konci listopadu dlužily bankám přes 1,420 bilionu korun. Meziročně byly dluhy domácností vyšší o téměř 99 miliard korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Vzrostla i zadluženost podniků. Vedoucí oddělení auditorských služeb PwC ČR Marek Richter upozornil, že sazby hypoték našly v závěru roku své dno. "Následující měsíce ukážou to, jak se na nich plně projeví nová regulace a jak se k ní banky postaví. Významné finanční instituce již avizovaly nárůst sazeb. Zároveň rostou ceny nemovitostí, jejichž úvěrování je hlavním motorem růstu zadlužení českých domácností," uvedl Richter.

Sběratelé utratili v ČR na aukcích umění rekordních 1,257 mld Kč 30-12-2016 12:02 | Zdeňka Kuchyňová Obrat tuzemských aukcí výtvarného umění byl letos rekordní a poprvé překročil miliardu korun. Sběratelé a investoři za umění utratili podle prvních odhadů 1,257 miliardy korun. ČTK to řekl Jan Skřivánek ze serveru Artplus, který se specializuje na trh s uměním. Oproti předchozímu roku obrat narostl o 331 milionů korun, tedy o 36 procent. Nejdražším dílem roku je abstraktní obraz Serie C I. (Protihodnoty) od Františka Kupky, který se na listopadové aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za 62 milionů korun, v ceně byla započtena i aukční provize. Dosažená cena je novým rekordem českých aukcí a třetí nejvyšší aukční cenou za Kupkovo dílo v mezinárodním měřítku.

Polák, který vyhrožoval bombou, prý naslouchal Bohu 30-12-2016 11:59 | Zdeňka Kuchyňová Osmašedesátiletého polského občana, který v letadle z Kanárských ostrovů do Varšavy vyhrožoval bombou, podzírá česká policie z šíření poplašné zprávy a ohrožení vzdušného dopravního prostředku. Své jednání obhajoval Polák nasloucháním Bohu. Teroristický motiv policie vyloučila, informovala ČTK mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Kvůli výhrůžce musel boeing polských aerolinií v pátek večer nouzově přistát v Praze. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, nevznikly ani žádné škody na majetku. Všech zbývajících 159 cestujících, kteří museli nedobrovolně přenocovat v Praze, ráno opustilo Česko náhradním letalem, které na Ruzyň vyslala společnost Enter Air.



V pátek večer pilot polského letadla oznámil, že na palubě se nachází muž tvrdící, že v letadle je bomba, která vybuchne, pokud stroj přistane ve Varšavě. Po přistání vstoupila na palubu zásahová jednotka cizinecké policie.

Během měsíce přišlo do systému EET 73,7 mil. účtenek a 1900 udání 30-12-2016 11:58 | Zdeňka Kuchyňová Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému elektronické evidence tržeb (EET) do čtvrtka 29. prosince, tedy za téměř měsíc fungování evidence tržeb, zhruba 73,7 milionu účtenek. Zároveň finanční správa eviduje zhruba 1900 oznámení o nevydání účtenky. Do EET je zatím zapojeno 42.277 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů správy se měla první vlna EET týkat zhruba 40.000 podnikatelů. Finanční správa však registruje téměř 55.000 vydaných žádostí o autentizační údaje. Doba odezvy centrálního systému byla v uplynulých dnech podle serveru hlidaceet.cz v průměru pod dvěma sekundami, kolem 160 milisekund. Zákon stanovuje jako hraniční dobu dvě vteřiny, při delší může obchodník vystavit účtenku bez identifikačního kódu EET. Ze statistik serveru také vyplývá, že systém měl 13. prosince v ranních hodinách výpadek, což ten den také potvrdila Finanční správa.



Podle provozního ředitele dodavatele pokladních systému Storyous Petra Filipce dosavadní provoz ukázal, že EET mělo dopad na zvýšení cen v restauracích, i když poměrně nepatrný. "Rostly především ceny obědových menu, a to o 15 až 20 procent. Podobně rostla také cena piva. EET zároveň nijak neovlivnilo obsazenost jednotlivých podniků," uvedl Filipec. Data má firma především ze středně velkých podniků ve větších městech. Vláda si od evidence tržeb slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí.

Češi a Britové slaví světový úspěch s extra výkonným laserem 30-12-2016 10:26 | Zdeňka Kuchyňová Čeští vědci ve spolupráci s Brity předčili konkurenční týmy z USA, Japonska a Francie a vyvinuli laser s extra silným výkonem. V uplynulých zhruba 15 letech, kdy se o to vědci po celém světě snaží, se to nikomu nepodařilo, my jsme první, řekl ČTK vedoucí laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy Tomáš Mocek. Výkon 1000 wattů umožní, aby laser pracoval daleko rychleji a efektivněji, tedy opracovával větší plochy materiálů. Jeho vlastnosti už chtějí vyzkoušet firmy z Česka i zahraničí například v leteckém průmyslu. Mocek vysvětlil, že laser zvládá vystřelit deset ran za sekundu, přičemž jednou ranou umí zpevnit povrch oceli o ploše větších hodinek tak, že ocel v šoku úplně změní svoje vlastnosti a díky tomu déle vydrží. Výsledek je podle něj na absolutní světové špičce.

