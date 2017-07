Hrdinství československých pilotů, kteří se zapojili do legendární bitvy o Británii, si toto pondělí lidé připomněli na ministerstvu obrany. Od začátku bojů, během kterých se německá Luftwaffe pokusila ovládnout nebe nad Anglií a umožnit tak invazi vojsk nacistického Německa do Velké Británie, uplynulo 77 let. Do soubojů se po boku britských a dalších spojeneckých pilotů zapojily desítky Čechoslováků. Bitva o Británii je především leteckou bitvou, které se účastnili piloti celé řady zemí, ať už to jsou Francouzi, Poláci, Novozélanďané a v neposlední řadě Češi, řekl novinářům vojenský historik a ředitel odboru pro válečné veterány Eduard Stehlík.