Lidé si odnášejí domů betlémské světlo, symbol Vánoc

Desítky lidí si v neděli přišly do katedrály sv. Víta na Pražském hradě pro takzvané betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc. Do České republiky plamínek z Betléma tradičně přivezli skauti z Vídně a dnes ho v Praze předali biskupovi Václavu Malému. Ten ve své promluvě apeloval na to, aby se lidé snažili zejména dnes rozpoznat dobro od zla.

Stejně jako v hlavním městě se bude světlo zažehnuté v Betlémě šířit i z kostelů v Brně či Olomouci. Plamínek si jako symbol Vánoc lidé každý rok odnášejí domů. Jeho tradice vznikla v Rakousku v roce 1986, v Česku se šíří od roku 1989.