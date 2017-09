Lidé se dnes mohou v Praze na náměstí Václava Havla u Národního divadla (ND) rozloučit s hercem Vladimírem Brabcem, který zemřel 1. září ve věku 83 let. Truchlící budou moci od 10:00 do 18:00 věnovat Brabcovi vzpomínku a zapsat se do kondolenční knihy. Podle sdělení rodiny neměl Brabec rád oficiality a nepřál si ani pohřeb.