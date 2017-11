Lidé mají poslední šanci soudně zpochybnit sněmovní volby

Poslední příležitost mají ti, kdo by chtěli soudně zpochybnit výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Stížnosti bude Nejvyšší správní soud přijímat už jen do dnešních 16:00. Zatím jich podle čtvrtečních informací dostal kolem 25. Po minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety jich dostal 42, žádné nevyhověl.

První jednání má volební senát naplánované na příští týden. Zabývat se bude mimo jiné způsobem připočítávání preferenčních hlasů. Na různou praxi v konkrétních okrscích si stěžoval předseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle z Domažlicka. Zatím soudci zveřejnili jen několik výzev, jejichž prostřednictvím vybízejí pisatele stížností k doplnění jejich návrhů. Návrhy podané před počátkem lhůty či po jejím uplynutí soud odmítne. O všech volebních stížnostech musí soud rozhodnout do 20 dnů poté, kdy je obdržel.