Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) vyhlásí kvůli obavám z dalšího šíření afrického moru prasat zákaz vstupu osob do oblasti ohniska nákazy na Zlínsku. Opatření má začít platit ve středu. Týkat se nebude pouze lidí, kteří v zamořené oblasti žijí, myslivců a vybraných lesních hospodářů a zemědělců. Od minulého týdne byl jejich prostřednictvím zakázán vstup do ohniska nákazy lidem s domácími zvířaty. Podle Čunka se bude úplný zákaz vstupu lidí týkat oblasti o rozloze zhruba 50 kilometrů čtverečních vymezené katastry měst a obcí Lípa, Slušovice, Březová, Lukov, Fryšták a Zlín. Zákaz vstupu má platit minimálně do 29. srpna. V ohnisku nákazy bude zakázán lov veškeré zvěře. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.