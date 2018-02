Letošní leden byl v Česku čtvrtý nejteplejší od roku 1961

Letošní leden byl v České republice mimořádně teplý. S průměrnou měsíční teplotou plus 1,8 stupně Celsia se stal čtvrtým nejteplejším lednem od roku 1961, kdy se začaly v zemi zaznamenávat celkové průměry teplot. Na svém webu to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). První měsíc tohoto roku byl o 7,4 stupně teplejší než loňský leden, který byl zase výjimečně studený. Nejvyšší průměrná teplota byla v lednu zaznamenána v roce 2007, a to 3,1 stupně.

Srážkově byl leden normální, nejvíce sněžilo i pršelo 3. ledna v Krkonoších. Tento den napadlo i nejvíce sněhu, na stanicích Labská bouda to bylo 35 centimetrů a v Peci pod Sněžkou o centimetr méně. Výraznější sněžení na většině území zaznamenali meteorologové 16. a 17. ledna.