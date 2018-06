Letošní květen byl nejteplejší za posledních 58 let

Letošní květen byl nejteplejším od roku 1961, kdy začali meteorologové sledovat měsíční průměrné teploty na českém území. Podle předběžných údajů dosáhla průměrná teplota v uplynulém měsíci 16,2 stupně Celsia, což je o 3,2 stupně víc než normál z let 1981 až 2010. Meteorologové to dnes uvedli na svém informačním webu. Průměrná teplota letošního května dokonce překonala dlouhodobý červnový průměr, který činí 15,8 stupně. Počasí v Česku je tento rok o 40 dní napřed a odpovídá klimatu v Maďarsku. Venkovní teploty připomínají začátek letních prázdnin. Průměr teplot za posledních 30 dní dosáhl 16,2 stupně Celsia, což v historických tabulkách odpovídá normálu pro období od 6. června do 5. července. Dnes začalo meteorologické léto, to astronomické začne 21. června.