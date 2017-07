Prázdninové hudební festivaly jsou pro řadu lidí symbolem léta a mnohé z nich vykazují desetitisícovou návštěvnost. Z "internetové populace" lidí ve věku 15 až 34 let je podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere navštěvuje téměř třetina lidí. První polovina festivalové sezony nabídla řadu zahraničních hvězd i zrušení dvou tradičních akcí. Třeba pražský Metronome přivítal 16.000 návštěvníků, dvakrát více než loni. Colours of Ostrava zaznamenal rekordních 43.000 až 46.000 lidí. Ve Vizovicích na Zlínsku navštívilo Masters of Rock 25.000 návštěvníků z 38 zemí světa. V Milovicích na Nymbursku na akci Votvírák zaměřené převážně na hudbu v provedení českých a slovenských interpretů bylo 40.000 lidí několika generací. Popularity festivalů mezi potencionálními voliči využívají i politici, kteří je letos navštěvují v nevídaném množství.