Letiště Vodochody nedaleko Prahy má od ministerstva životního prostředí (MŽP) platný posudek vlivu na životní prostředí. Je tak blíž rozšíření, může žádat o územní rozhodnutí. Pokud by přípravy pokračovaly ideálně, mohlo by rozšíření být hotové za sedm let, řekl ČTK mluvčí investiční skupiny Penta Ivo Mravinac, která je investorem projektu. Některé okolní obce s rozšířením letiště nesouhlasí a bojují proti němu. Obávají se například nadměrného hluku a dopadu na podzemní vody.