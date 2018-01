Letiště Praha zvýšilo počet pasažérů o 18 procent na 15,4 milionu

Pražské Letiště Václava Havla loni zvýšilo počet odbavených cestujících o 17,9 procenta na rekordních 15,415 milionu lidí. Nejúspěšnějším měsícem byl červenec s 1,7 milionu pasažérů. Počet vzletů a přistání letadel stoupl o osm procent na 148.283 pohybů. Za růstem počtu odbavených osob stojí příchod nových dopravců, otevírání nových linek a navyšování kapacit na linkách stávajících. V průměru prošlo letištěm 42.233 cestujících denně. Ve srovnání s pěti předchozími lety je loňský nárůst počtu odbavených cestujících dvouciferný. Nejvíce cestujících směřovalo z Prahy do evropských měst a dále pak do Afriky, která zaznamenala více než 66procentní meziroční nárůst, což bylo způsobeno zejména zvýšeným zájmem o cesty do dovolenkových destinací na severu kontinentu. Nejčastěji byla využívaná letecká spojení do Velké Británie, kde bylo až 15 destinací a počet odbavených narostl o zhruba sedm procent. Následovala Itálie s růstem o téměř 30 procent a Německo.