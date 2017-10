Lesy ČR zvedly odhad škod z vichřice na 1,4 mil.metrů krychlových

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) zvýšil odhad škod z nedělní vichřice na 1,4 milionu metrů krychlových poškozeného dřeva z původního jednoho milionu. Nejvíce poškozené jsou lesy v Karlovarském kraji a na Vysočině. V lesích hrozí další pády stromů, lidé by do lesů neměli vůbec vstupovat. ČTK to řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Objem zničeného dřeva představuje přibližně 18 procent celoročního objemu těžby dřeva ve státních lesích, který je kolem osmi milionů metrů krychlových. Dosud největší živelní kalamitou v historii Lesů ČR byl orkán Kyrill, který v lednu 2007 poničil šest milionů metrů krychlových dřeva. Škody tehdy dosáhly jedné miliardy korun.