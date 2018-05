Lékařským fakultám by mělo jít za deset let 6,5 miliardy navíc

Lékařským fakultám by mělo jít za deset let 6,5 miliardy korun navíc. Každý rok by měly navýšit počet přijatých studentů o 15 procent. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) vládá počítá s prvními 135 miliony korun už letos v září. Navýšení počtu studentů má zažehnat hrozící nedostatek lékařů. Babiš a ministři školství a zdravotnictví to řekli novinářům po jednání s děkany lékařských fakult. "Se současným počtem absolventů nejsme schopni vykrýt odchody lékařů do důchodu. V roce 2020 bude třetina lékařů starší 60 let a podíl se bude zvyšovat," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nyní dostávají fakulty podle děkanů asi dvě třetiny toho, kolik na zajištění studia potřebují. Zbytek získávají hlavně od studentů ze zahraničí, kteří studují anglické studijní programy.