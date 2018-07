Lékárnické spolky chtějí zastavit zánik regionálních lékáren

Lékárnické spolky chtějí zastavit zánik malých regionálních lékáren. Spustily proto kampaň, která má oslovit nejen představitele vlády a parlamentu, ale i komunální politiky. Požadují stanovení stejných koncových cen a doplatků na regulovaná léčiva při výdeji na lékařský předpis, distribuci léků do všech lékáren bez limitů, smysluplnou regulaci sítě lékáren a změny ve financování lékárenské péče. Jak uvedl předseda spolku Vaši lékárníci CZ Aleš Nedopil, menších lékáren je v ČR 600 až 700, loni muselo kvůli ekonomickým problémům skončit asi 60.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se debatám o požadavcích lékárníků nebrání. K stanovení stejných doplatků se ale staví rezervovaně, mohli by na to podle něho doplatit pacienti. "Tam, kde nejsou doplatky žádné, by ze dne na den mohly být i stovky korun," řekl novinářům. Dodávku léku na vyžádání lékárny měla zajistit poslanecká úprava zákona schválená v minulém volebním období, podle Vojtěcha je ale ustanovení mířící na distributory nevymahatelné. Ministerstvo chystá novou úpravu, podle níž by měl povinnost podle slovenského vzoru výrobce. "Tím by měly být léky i v menších lékárnách zajištěny," zdůraznil ministr.