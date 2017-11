Lékárníci se dožadují jednotnoných doplatků ve všech lékárnách

Lékárníci chtějí navýšení plateb za poskytování lékárnické péče, které by nepoškodilo pacienty. Na sjezdu delegátů České lékárnické komory (ČLnK) k tomu vyzvali poslance i budoucí vedení ministerstva zdravotnictví. K prioritám lékárníků patří zavedení pevných doplatků na léky pro všechny pacienty v každé lékárně, změna principů systému odměňování za lékárenskou péči a vytvoření pravidel vzniku sítě lékáren.

´Podle prezidenta ČLnK Lubomíra Chudoby je ČR jedna z posledních zemí v Evropské unii, kde příjem lékárny závisí na tom, jak drahý lék vydá. "To je věc, která nemá obdoby a není spravedlivá," uvedl Chudoba. Lékárníci by podle něj měli být placeni za svou práci a ne dle ceny léku, vydělali by na tom i pacienti.