28-01-2017 16:54 | Martina Bílá

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

TOP 09 chce do roku 2030 zvýšit životní úroveň Čechů, snížit zdanění práce a zavést v zemi společnou evropskou měnu. Za zásadní považuje zakotvení Česka v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, a i proto chce zvyšovat výdaje na obranu, aby země dostála svým mezinárodním závazkům. Je to součást střednědobé strategie Vize 2030, kterou TOP 09 v Praze zveřejnila. TOP 09 ve svém programovém dokumentu mluví také o zavedení elektronických voleb, podpoře aplikovaného výzkumu, rozvoji decentralizované energetiky nebo budování vysokorychlostních železničních tratí.

Pražský hrad uvítal rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit na 120 dní přijímání uprchlíků. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na twitteru oznámil, že prezident Miloš Zeman je dlouhodobě proti přijímání muslimských migrantů a nyní má ve Spojených státech spojence. "Prezident USA Donald Trump chrání svoji zemi, jde mu o bezpečí občanů. Přesně to, co EU elity nedělají," reagoval Ovčáček na zveřejnění Trumpova pátečního exekutivního příkazu o přísnějším prověřování imigrantů.

O problémech se světelným smogem na území České republiky bude v úterý 31. ledna jednat odborná pracovní komise. Sejde se poprvé na ministerstvu životního prostředí. Zasednou v ní zástupci pěti ministerstev, Svazu měst a obcí ČR a vědců. Komise by měla pracovat na prvním nelegislativním vládním materiálu, který má popsat problémy se světelným smogem včetně rizik, jež by mohly nastat, pokud by světelný smog zůstal neregulován. ČTK to řekl předseda komise pro světelné znečištění a náměstek MŽP Vladislav Smrž.

Studenti vysokých škol s lepšími studijními předpoklady častěji vyjížděli za studiem do ciziny a absolvovali placené stáže. Zjistil to výzkum společnosti Scio, který porovnával výsledky v testu obecných studijních předpokladů z roku 2010 s odpověďmi v dotazníku z roku 2016. Na otázky týkající se studijního života, zaměstnání, životního stylu a socioekonomické situace odpovědělo 689 lidí. Vzorek nebyl reprezentativní, protože šlo zejména o uchazeče, kteří v roce 2010 dosáhli nadprůměrných výsledků, uvedlo Scio.

Lidé, kteří se musí postarat o příbuzné s vážnou nemocí či po úrazu, by mohli v budoucnu na péči mít placené ošetřovatelské volno. Vzít by si ho mohli až na 90 dní, z nemocenského pojištění by mohli dostávat 60 procent základu svého příjmu. Počítá s tím návrh novely o nemocenském pojištění, který by měla v pondělí projednat vláda. Proti záměru se staví ministerstvo financí, a to hlavně kvůli zvýšení výdajů. Zaměstnavatelům pak vadí, že by museli pracovníka na delší dobu uvolnit, najít za něj náhradu a držet mu místo.