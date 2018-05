Lékaři z Ukrajiny, kteří už pobývají v Česku, musí do roka složit zkoušku

Lékaři z Ukrajiny, kteří už v Česku jsou, si musí aprobační zkoušku dodělat do roka. Ministerstvo zdravotnictví výjimku udělilo na žádost Asociace krajů, kterým lékaři v nemocnicích chybí. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO). Kdyby lékaři nepřišli do Česka díky projektu Ukrajina, museli by dříve, než začnou samostatně léčit pacienty, absolvovat půlroční praxi pod dohledem a složit odborné zkoušky v češtině. Ministerstvo jim může podle zákona dát roční odklad, který teď vztáhne na ukrajinské lékaře, kteří už v Česku jsou.

České zdravotnictví se podle ministra bez pracovníků ze zahraničí neobejde. Stejný problém řeší i jiné státy, například v Německu chybí asi 50.000 zdravotních sester. "Bohužel pracovníky nemáme a migrace ze zahraničí funguje," dodal Vojtěch.