Legiovlak bude mít svou parní lokomotivu

Repliku vlaku československých legionářů, takzvaný legiovlak, by od května mohla táhnout vlastní parní lokomotiva. Československá obec legionářská (ČsOL), která projekt připravuje, stroj koupila v roce 2016, do května by měl být opraven. Vlakovou soupravu by také měl doplnit cisternový a plošinový vůz, na kterém si bude parní lokomotiva vozit vodu a uhlí. ČTK to řekli tajemník ČsOL Milan Mojžíš a tajemník projektu Legie 100 Jiří Charfreitag.

Zapojení nového stroje je podle něj poměrně logisticky náročné, protože na nádražích nejsou vodní pumpy a sklady uhlí jako v době, kdy byly parní lokomotivy používány. Od Českých drah si proto ČsOL půjčila cisternový vůz, který nechala opravit a ve kterém bude vozit vodu. Stejně je půjčený plošinový vůz na uhlí. "Obsluha se zvětšuje o osádku parní lokomotivy, ještě proto připojujeme vůz z roku 1931, aby se tam kluci vešli a mohli tam žít a bydlet," dodal Charfreitag.