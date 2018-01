Lázeňská města chtějí nominaci do UNESCO podat v 2.polovině roku

Lázeňská města sedmi zemí chtějí v druhé polovině letošního roku podat nominaci Slavných lázní Evropy na seznam Světového dědictví UNESCO. Nominační dokumentace aktuálně prošla takzvaným testem úplnosti. Nyní bude ještě doplněna o některé formální náležitosti a po schválení ve všech dotčených zemích bude odeslána do Paříže, řekl novinářům primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA). Zatím podle něj nelze odhadnout, jak dlouho vyhodnocení potrvá. Není totiž jasné, jak se UNESCO k sériové nominaci 11 měst postaví. Pokud by vše trvalo standardně dlouhou dobu, o nominaci by se mělo rozhodnout v roce 2020. V Karlovarském kraji se nominace týká Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní.