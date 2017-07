Kyrgyzský prezident Almazbek Atambajev se postavil za české investory ze společnosti Liglass Trading. Na tiskové konferenci řekl, že firma po definitivním schválení příslušné dohody během 30 dnů vyplatí ruskou společnost, čímž by měla skončit kritika českého převzetí výstavby vodních elektráren v této středoasijské zemi. "Češi do měsíce zaplatí 37 milionů dolarů (téměř 827 milionů Kč) firmě RusGidro, aby umlčeli to 'štěkání'," řekl Atambajev podle serveru Tazabek.kg. Dodal přitom, že v opačném případě bude Biškek hledat jiného investora.