Kvůli zlomenině krčku stehenní kosti zemře denně 10 Čechů

Kvůli komplikacím po zlomenině krčku stehenní kosti zemře denně až deset Čechů. Ročně je to přes 15.000 lidí, tedy více než pětina těch, které úraz postihne. Může za to řídnutí kostí neboli osteoporóza, která trápí odhadem 750.000 lidí. Nejvíc se projevuje u lidí nad 65 let, více u žen. Novinářům to řekl místopředseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu Milan Bayer. Prevencí nemoci je dostatek vápníku a vitamínu D. Počty nemocných se podle něj budou zvyšovat, v roce 2050 bude v Česku odhadem čtvrtina obyvatel nad 70 let. Od tohoto věku výskyt závažných zlomenin strmě stoupá a až polovina si zlomí právě krček.