Kvůli zlevněnému ročnímu kuponu klesly tržby DPP o 157 milionů Kč

Kvůli zlevnění ročního kuponu klesly pražskému dopravnímu podniku (DPP) mezi 1. červencem 2016 a letošním 30. červnem tržby z jízdného o 156,8 milionu korun proti roku 2014. Z celkových tržeb v pražské integrované dopravě to činí pokles o 3,86 procenta. ČTK to řekli náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a generální ředitel DPP Martin Gillar. Praha zlevnila roční kupon v roce 2015 z původních 4750 korun na 3650 korun. Po zlevnění podniku stoupl počet cestujících. "Jsem rád, že se ukázalo, že se zvýšil počet cestujících a že propad tržeb je mnohem nižší, než kritici zlevnění očekávali," řekl Dolínek. Podle prvních odhadů mohl podnik tratit několik stovek milionů, to se ale nepotvrdilo.

Dopravnímu podniku po zlevnění naopak vzrostl počet cestujících o 109,7 milionu lidí, což představuje nárůst o necelých deset procent. Podnik ročně přepraví přes 1,5 miliardy lidí. Zlevněné kupony platí od července 2016. Letos v květnu radní rozhodli, že cena zůstane stejná i pro příští rok.