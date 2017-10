Kvůli vichřici vyjížděli hasiči k více než 7000 událostem

Hasiči měli v souvislosti s nedělní vichřicí přes 7000 výjezdů. Nejčastěji vyjížděli k popadaným stromům. V Jihočeském kraji spadly tři stromy na cisternu, když jela k zásahu. Jeden hasič z kabiny byl odvezen do nemocnice. ČTK to řekla mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

"Za celý den od 3:00 do půlnoci to bylo přes 7000 výjezdů. K večeru začaly výjezdy klesat," uvedla mluvčí. Zhruba od 8:00 vyjížděli hasiči k 500 až 700 událostem za hodinu, po 19:00 už to bylo do 200 výjezdů za hodinu, dodala. Z 90 procent řešili popadané stromy a větve, potom střechy, různé plechy a tabule, které lítaly. Během dne odbavili dispečeři na tísňových linkách přes 25.000 hovorů.