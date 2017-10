Kvůli větru v ČR zemřeli dva lidé; bez proudu 500.000 odběratelů

Celé území Česka zasáhl silný vítr. Vyžádal si dva lidské životy. U Starče na Třebíčsku spadl strom na ženu, v Jičíně usmrtil padající strom staršího muže. Komplikace na silnicích a především na železnici přetrvávaly i vpodvečer, nejezdí například vlaky na hlavním koridoru z Prahy do Olomouce, Ostravy, na Slovácko a dále do Polska a na Slovensko. Bez proudu bylo odpoledne více než půl milionu odběratelů, ČEZ vyhlásil kalamitní stav v osmi krajích. Hasiči zaznamenali po celé zemi tisíce výjezdů, nejčastěji k popadaným stromům a strženým střechám.

Podle webových stránek Českých drah je kvůli větru přerušen nebo omezen provoz na desítkách tratí. Většina z nich je sice regionálních, ale největší komplikace působí právě neprůjezdná trať z Prahy do Olomouce a Ostravy, kterou využívají tisíce lidí. Není zajištěna náhradní doprava. České dráhy doporučují lidem, kteří chtěli cestovat z Prahy do Ostravy a opačným směrem, aby cestu odložili. Stojí i provoz mezi Prahou a Hamburkem. Nejezdí ani vlaky z Liberce přes Harrachov do polské Sklářské Poreby ani na dalších tratích z Liberce.

ČEZ vyhlásil kalamitní stav pro Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký kraj a Vysočinu. Na pomoc s opravami povolal i subdodavatelské firmy, ale mnoho poruch se přesto podaří odstranit až v příštím týdnu. Některá místa jsou pro techniky špatně přístupná nebo zcela nepřístupná, což se týká například lesních úseků. V Karlovarském kraji musel kvůli výpadkům proudu zasednout krizový štáb. Kraj má obavy především z toho, aby nevznikly problémy s fungováním čistíren odpadních vod nebo s nedostatkem pitné vody. Hasiči měli ke 14:00 po celém Česku více než 4500 výjezdů a další přibývaly. Nejčastěji zasahovali u stromů popadaných na silnice, železnici, domy či auta nebo u uvolněných střech.

Kvůli větrné smršti byl uzavřen Pražský hrad, pražská zoo, pražské Výstaviště a všechny pražské hřbitovy. Zoo a Výstaviště neotevřou ani v pondělí. Zavřené byly také některé další hřbitovy v Česku, nejezdila lanovka na Ještěd, uzavřený byl i hrad Bezděz. Nejsilnější náraz větru zaznamenaly měřicí přístroje meteorologů na nejvyšší české hoře Sněžce, měl rychlost 180 kilometrů v hodině. Velmi silný byl ale i v nížinách. Odvál například plechovou část střechy na střeše kostela svatého Václava na Čechově náměstí v Praze 10, uvolnila se také střecha Thomayerovy nemocnice. V Mostě se zřítil dřevěný pravoslavný kostel a v Lounech vítr strhl střechu činžovního domu. V Pardubicích vítr rozbil na největších městských hodinách ciferníky, na jedné straně Zelené brány zcela zmizely.