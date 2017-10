Kvůli větru už v ČR zemřeli dva lidé, bez proudu jsou tisíce domů

Po celém území České republiky řádí od rána silný vítr. Během dopoledne si vyžádal už dva lidské životy. U obce Stařeč na Třebíčsku zemřela žena, na niž spadl strom. Zraněním podlehla na místě, řekla ČTK mluvčí hasičů Petra Musilová. V Jičíně zabil rovněž padající strom staršího muže, který šel po chodníku a zřejmě si nevšiml, že se strom vyvrací. Zranění byla tak závažná, že muž na místě zemřel. Od časného rána jsou komplikace na silnicích i železnici. Bez proudu zůstaly statisíce domácností, ČEZ vyhlásil kalamitní stav už v osmi krajích. Hasiči zaznamenali stovky výjezdů k popadaným stromům a strženým střechám. Počty poruch rostou, vítr zuří dál. Hlavně na severu Čech stoupají hladiny řek, v některých místech už překročily třetí povodňový stupeň ohrožení.

Kvůli poruchám na vedení vysokého a nízkého napětí platí kalamitní stav pro Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Ústecký kraj. ČEZ ale předpokládá, že se problémy postupně přesunou i na severní a střední Moravu. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení a ulomené izolátory.

Podle webových stránek Českých drah je kvůli větru přerušen nebo komplikován provoz na desítkách tratí. Cestující musí počítat s dlouhým zpožděním. Například na severu Čech zastavila ráno větrná smršť provoz na několika tratích. Zastaven je také provoz vlaků na lince z Prahy do Hamburku, a to v úseku Drážďany - Hamburk. Z ČR nejedou vlaky ani z Děčína do Drážďan. Zcela přerušen je provoz na koridoru Praha - České Budějovice, vlaky nejezdí ani mezi Benešovem a Táborem. Problémy jsou také na silnicích. Na dálnici D1 popadaly provizorní značky. ČHMÚ ve výstraze upozorňoval, že by řidiči neměli vyjíždět, pokud to není bezpodmínečně nutné. Silné poryvy mohou učinit auto neovladatelným. Například v Aši narazilo auto do spadlého stromu.

Kvůli silnému větru dnes zůstane zavřená Zoo Praha. Její ředitel Miroslav Bobek to zdůvodnil možným ohrožením návštěvníků padajícími větvemi a škodami z vichřice. Až do večera zřejmě nebude jezdit kabinová lanovka na Ještěd v Liberci.