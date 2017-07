Zastupitelé obce Kvasiny na Rychnovsku schválili změnu územního plánu, která byla zásadní pro další rozvoj průmyslové zóny Kvasiny - Solnice. V zóně působí masivně rostoucí závod automobilky Škoda Auto. Obec ke schválení změny územního plánu přistoupila poté, co vláda v červnu rozhodla o zvýšení státních investic do infrastruktury v zóně ze tří na šest miliard korun. Zvýšení státní podpory obec s 1500 obyvateli označila za klíčovou věc pro řešení dosud nevyváženého rozvoje v okolí zóny. Ten je podle kvasinských dán příchodem zhruba 4500 nových zaměstnanců do automobilky a dalších továren v zóně ve velmi krátké době. V obcích se plánují nové chodníky, silnice, protipovodňová opatření, kamerové systémy, veřejné osvětlení, opravy škol, kulturních domů či sportovišť.