Kvalita pohonných hmot je letos nejlepší za 15 let

Kvalita pohonných hmot byla v letošním prvním pololetí nejlepší za posledních 15 let, kdy Česká obchodní inspekce (ČOI) trh monitoruje. Proti prvnímu pololetí loni se kvalita pohonných hmot mírně zlepšila, podíl nevyhovujících vzorků klesl z 1,4 na 1,3 procenta. Zhoršení jakosti ČOI zaznamenala ale u benzínu, a to z 0,6 na 1,9 procenta nevyhovujících vzorků. V prvním pololetí inspektoři kontrolovali obsah metylesterů mastných kyselin u 657 vzorků nafty. Obsah ethanolu v benzinu zkontrolovali u 528 vzorků. Inspekce ve 14 případech zakázala od ledna do června prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení.