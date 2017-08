Bludiště vysekaná v kukuřičných lánech jsou novou turistickou atrakcí, zvláště pro rodiny s dětmi. Vznikla na více místech v Česku, na jižní Moravě letos poprvé například v Břeclavi a Brně. Otevřela je firma Fit - Jump z Rychnova nad Kněžnou, v Česku jich provozuje 25. Inspirací se stala bludiště ve Spojených státech, Velké Británii či Německu. Cílem projektu je přimět děti k pohybu. Pro zemědělce jde o zajímavou možnost využití pole před sklizní. Aby si návštěvníci bludiště užili, musí kukuřice narůst do patřičné výšky. Někde se to letos zatím nepodařilo. Například ve Znojmě kukuřice dosahuje pouze 40 centimetrů a neodpovídá standardu, který by firma chtěla nabízet, tedy výšku bludiště od dvou do čtyř metrů.