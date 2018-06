KSČM vládu s Pochem tolerovat nebude

Jméno europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) v pozici ministra zahraničí by vyloučilo toleranci vlády ANO a ČSSD ze strany komunistické strany. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Šéf komunistů dodal, že o tom informoval předsedu ČSSD Jana Hamáčka už dříve, podle Hamáčka však takto kategorická informace nezazněla. Předseda ČSSD v ČT řekl, že je to závažný problém, který je třeba řešit. ČSSD si ale podle něj nenechá diktovat.