KSČM si klade sedm podmínek, aby tolerovala vládu

KSČM je ochotna zvážit toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD, pokud programové prohlášení kabinetu bude obsahovat sedm základních programových požadavků. Kabinet by měl podle komunistů prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí. Komunisté také chtějí chránit těžební ložiska před "zcizením do zahraničních rukou". KSČM dále odmítá navyšování účasti ČR v zahraničních vojenských misích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. V pátek se na tom shodlo užší vedení strany. Definitivní rozhodnutí o toleranci vládě bude na ústředním výboru KSČM, ten se má sejít 30. června.