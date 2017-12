Komunisté se o případné toleranci vlády hnutí ANO rozhodnou až den před hlasováním o důvěře ve Sněmovně. Novinářům to po schůzce vyjednávačů KSČM a ANO řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. K návrhu programového prohlášení kabinetu má KSČM výhrady, i když v některých částech se s ANO shoduje. Filip odmítl, že by tolerance kabinetu mohla souviset se jmenováním Zdeňka Ondráčka (KSČM) do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.