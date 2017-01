Zprávy Kraje stále hledají způsob, jak šoférům autobusů zvýšit mzdy

12-01-2017 15:30 | Martina Bílá

Většina krajů stále hledá způsob, jak šoférům linkových autobusů zvýšit mzdy, některé kraje však potřebné peníze zapracovaly do výdajové části svých rozpočtů na letošní rok. Zvýšení minimálních mezd řidičů autobusů od letošního ledna prosadila vláda, kraje proto chtějí získat příspěvky na dorovnání plateb pro autobusové dopravce od státu. Vyplývá to z vyjádření zástupců krajů a dopravců pro ČTK. Dlouhodobě uzavřené smlouvy krajů s dopravci se změnami nepočítají. Kdyby teď kraje dotaci na kilometr zvýšily, porušily by podle ministerstva pro místní rozvoj zákon o veřejných zakázkách. Úřad je připraven krajům s úpravou smluv pomoci, nemůže ale dělat arbitra těchto vztahů či do nich jinak vstupovat. Ministryně Karla Šlechtová (ANO) se v pátek setká s odboráři dopravních podniků, kteří vyhlásili kvůli zvýšení mezd stávkovou pohotovost v autobusové dopravě v Ústeckém kraji.

Telička je kandidátem na funkci místopředsedy europarlamentu 12-01-2017 14:27 | Martina Bílá Europoslanec Pavel Telička by se mohl příští týden stát jedním ze 14 místopředsedů Evropského parlamentu. Do funkce jej navrhuje jeho liberální frakce ALDE spolu se stávajícím místopředsedou Alexandrem Lambsdorffem. ČTK to řekl sám europoslanec a informaci potvrdily další zdroje z ALDE. O obsazení svých vrcholných postů bude Evropský parlament rozhodovat ve Štrasburku příští týden.

Marksová: V koalici je dohoda na sociálním bydlení,dá se stihnout 12-01-2017 14:21 | Martina Bílá Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) věří, že všechny vládní strany udělaly ústupky a dohodly se na základních principech zákona o sociálním bydlení. Normu je tak možné do voleb schválit. Šéfka resortu bude usilovat ve Sněmovně o zrychlené projednávání. Zástupci koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že navrhovaný státní úřad pro zajištění sociálního bydlení pod ministerstvem práce nevznikne. Financování by měl mít na starosti Státní fond rozvoje bydlení, který spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj. Obce se do systému zapojí jen dobrovolně, získají pak peníze od státu. Upřesnit by se měl i okruh lidí, kteří by měli mít na pomoc nárok.

Liberecká zoo má chovný pár lvů, získala samici z Francie 12-01-2017 13:34 | Martina Bílá Liberecká zoo získala z Francie samici vzácného lva berberského. Lvice Shani do zahrady dorazila ve čtvrtek a vidět už ji mohli i návštěvníci. ČTK to řekla mluvčí zahrady Barbara Tesařová. "Závisí to pouze na ní, kdy a zda se rozhodne ukázat," uvedla. Lvice narozená v dubnu 2015 má k dispozici vnitřní ubikaci s možností úkrytu a odpočinku v takzvaném oddělení porodnice. Tato ubikace je propojená s venkovní expozicí. Zahrada se chce pokusit o odchov lva berberského který byl ve volné přírodě vyhuben v 19. století a přežívá pouze v zoologických zahradách a soukromých chovech. Zoologové předpokládají, že aklimatizace samice potrvá několik týdnů.

Zeman se podle Savčenkové mýlí v hodnocení možných hrozeb 12-01-2017 11:49 | Martina Bílá Ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková by poradila českému prezidentovi Miloši Zemanovi lépe analyzovat možné hrozby, aby Česká republika nedopadla jako Ukrajina, kterou před téměř třemi lety překvapilo Rusko anexí Krymu a rozpoutáním války na východě Ukrajiny. Řekla to na tiskové konferenci v Praze. "Prezident jako hlava státu by měl lépe analyzovat situaci, aby pochopil, odkud jeho zemi hrozí nebezpečí. Ukrajina to svého času podcenila, a pak nás překvapilo, když Rusko zabralo Krym a rozpoutalo válku," řekla Savčenková.

Podle Sobotky nejsou informace o aktuální hrozbě pro ČR 12-01-2017 11:49 | Martina Bílá Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po schůzce s ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) a řediteli zpravodajských služeb ve Strakově akademii zopakoval, že neexistuje informace o aktuální hrozbě pro Českou republiku a její občany. Zajištění bezpečnosti je prioritou vlády, řekl novinářům. Sobotka uvedl, že na schůzce se hodnotila bezpečnostní situace Česka, bezpečnostní opatření i informace, které s nimi souvisejí. Schůzka byla reakcí na středeční prohlášení prezidenta Miloše Zemana o tom, že se v Česku pohybuje člověk podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Už ve čtvrtek dopoledne Sobotka na facebooku varoval, že zahraniční tajné služby by nemusely s českými sdílet tolik informací, pokud budou mít dojem, že nezůstanou utajené. Politici, kteří mají k informacím přístup, by se měli chovat zodpovědně uvedl. "Mluviti stříbro, ale mlčeti zlato," napsal Sobotka.

Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, je nejnižší od roku 2008 12-01-2017 11:48 | Martina Bílá Schopnost Čechů splácet závazky se zlepšuje. Ke konci roku 2016 mělo dluhy po splatnosti 7,44 procenta dospělých obyvatel země, což je nejméně od poloviny roku 2008. O rok dříve to bylo 8,09 procenta. Jejich podíl se snižuje ve všech krajích. V Libereckém se dostal pod desetiprocentní hranici, ve Zlínském a na Vysočině pod pět procent. ČTK o tom informovalo sdružení Solus, jež svým členům umožňuje přístup k informacím o klientech s potížemi se splácením závazků.

Bohatě ilustrovaná kniha vypráví o módě za železnou oponou 12-01-2017 11:48 | Martina Bílá O tom, že móda je nejen zábavou, pro někoho nutností a pro jiného něčím neuchopitelným, ale také nástrojem ideologického působení, vypráví nová kniha Móda za železnou oponou. S podtitulem Společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989 ji vydala vedoucí sbírky textilu Uměleckoprůmyslového muzea Konstantina Hlaváčková. Přibližuje v ní část každodenního života v období komunismu - způsob odívání, konformity i vzdoru, módní trendy, přebírání západních vzorů i hledání vlastní cesty.

Počasí v pátek 12-01-2017 08:46 | Martina Bílá Oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky. Zpočátku, zejména na Moravě, v polohách pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C. Meteorologové varují před silným větrem. Výstraha platí pro Prahu, Středočeský kraj a severozápad Čech.