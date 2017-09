Kraje dostanou 822 mil. Kč na růst výdělků v sociálních službách

Kraje dostanou od ministerstva práce 822 milionů korun na dorovnání výdajů na růst výdělků v sociálních službách, které požadovaly. Peníze z rezervy úřadů práce by měly mít na účtech v říjnu. Novinářům to po jednání se šéfkou Asociace krajů Janou Vildumetzovou (ANO) řekla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).Kraje, odbory a poskytovatelé péče si dlouhodobě stěžují na nízké výdělky v sociálních službách. Pracovníky, kteří by se starali o seniory a postižené, se tak zařízením nedaří najít a udržet.

Polovina pečovatelek a pečovatelů, které platily kraje a obce, si loni měsíčně se všemi příplatky a odměnami nevydělala ani 18.821 korun hrubého. V neziskových či soukromých zařízeních polovina pečujících měla méně než 17.070 korun hrubého. Vláda nařídila výraznější přidání v sociálních službách od července. Tarify, které u pečovatelů tvoří asi dvě třetiny výdělku, se zvedly o 23 procent.