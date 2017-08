Prezident Miloš Zeman slíbil hejtmanům, že podpoří jejich požadavek, aby dostaly 822 milionů korun na platy pracovníků v sociálních službách. Po setkání hejtmanů a prezidenta na zámku v Lánech to novinářům řekla předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO). S hlavou státu mluvili hejtmani také o jeho krajských cestách. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran nedávno upozornil na to, že Zemanovy cesty do regionů by se daly považovat za předvolební kampaň, a náklady na ně by proto měl zahrnout do volebního limitu. Návštěvy platí kraje a dosud je Zemanovy návštěvy stály 17 milionů korun. Liberecký hejtman Martin Půta (STAN) prosazuje, aby se v budoucnu na financování návštěv podílela prezidentova kancelář.